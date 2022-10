Proseguono senza sosta gli sbarchi di migranti: arrivati a Roccella 141 clandestini

28 Ottobre 2022 18:09

Ancora uno sbarco di migranti a Roccella Ionica, molte donne e bambini

Proseguono a ritmo sempre più serrato gli sbarchi di migranti nel porto di Roccella Ionica, dove, dopo un’operazione di soccorso in mare condotta dalla Guardia costiera, sono arrivate 141 persone di varie nazionalità. Tra i migranti ci sono molte donne, una ventina di bambini, di cui alcuni di meno di tre anni, ed una trentina di minori non accompagnati. Mel momento in cui sono stati soccorsi i migranti erano a bordo di un’imbarcazione di legno alla deriva intercettata dalla Guardia costiera ad oltre 30 miglia di distanza dalla costa. I migranti, dopo lo sbarco, sono stati ospitati temporaneamente nella tensostruttura realizzata nell’area portuale e gestita dai volontari della Croce rossa e della Protezione civile. Con quello di oggi sono saliti a 64 gli sbarchi di migranti nel porto di Roccella dall’inizio dell’anno.