Sambatello, Centro Studi Colocrisi organizza un incontro sul patrimonio artistico-culturale: risorsa per il territorio reggino

20 Ottobre 2022 20:59

Il tema dell’iniziativa: “il Patrimonio artistico-culturale come risorsa per una crescita sostenibile del territorio reggino: Quale ruolo delle Associazioni culturali”

Nei giorni scorsi a Sambatello si è svolto l’incontro dal tema: “Il Patrimonio artistico-culturale come risorsa per una crescita sostenibile del territorio reggino: Quale ruolo delle Associazioni culturali” organizzato dal Centro Studi Colocrisi e inserito nell’ambito delle manifestazioni della XXVII^ edizione del Premio Sambatello (18/31 ottobre 2022) avente come tema: Storia, Arte e Natura. Per tale occasione si è fatta una Mostra d’Arte con le opere di Lalla Gangeri e del compianto Piero Gangemi.

Di quest’ultimo il Colocrisi ha realizzato un catalogo delle opere facenti parte del patrimonio della Pinacoteca di Arte Moderna e Contemporanea dell’associazione sambatellina. Le opere di Lalla, architetto e pittore reggino, genera onde, forti vibrazioni cromatiche che modulano una struttura ben definita all’interno di un linguaggio chiaro e interpretabile Il colore è il protagonista assoluto di un dinamismo accentuato da pennellate decise, definite, quasi a limite dell’illustrazione.

Tale incontro, presieduto e coordinato dall’Arch. Matteo Gangemi, rappresenta un metodo di partecipazione e di consultazione che ha avuto e potrà avere una forte dimensione territoriale, in coerenza con un approccio complessivo di un’ipotesi finale che riconosce nella differenziazione e nella valorizzazione territoriale dell’offerta una leva della crescita complessiva della competitività del sistema turistico locale che passa attraverso il superamento della contrapposizione centro-periferia riuscendo a portare la città nei quartieri e a far diventare le periferie il fulcro della città del domani.

Sono intervenuti: Il Prof. Antonio Palmenta che ha declamato alcune poesie di Piero Gangemi e del poeta Vincenzo Ursini scritte in occasione di un concorso di poesie indetto dal Colocrisi nell’ambito dell’ edizione del Premio Sambatello – anno 1974. Sono seguiti gli interventi di: Prof. Arch.Nunzio Tripodi, Responsabile del Piccolo Museo del Colocrisi; Fortunata Bertè Associazione “ Phonè”; Giovanna Mazzù – Associazione “Mare d’Inverno”; Pietro Surfaro – CE.RE.SO. – Sambatello; Pino Barillà – Associazione “Tre Quartieri”; Carmelo Nucera – Associazione “G. Cingari”; Demetrio Spagna – Museo dello Strumento Musicale; Domenico Mazzù – Associazione “Mare d’Inverno”; Oreste Pennestrì – Associazione “Tre Quartieri”; Angelo Vazzana – Museo di Biologia Marina e Paleontologia di Reggio Calabria; Diego Pellicanò – Imprenditore; Giuseppe Mazzù – Studioso

Gli intervenuti sono stati concordi nel sostenere che per favorire lo sviluppo del territorio sono necessarie scelte strategiche e appropriati interventi per rilanciare e innovare il turismo nel territorio Gallico-Sambatello che rappresentano il frutto del contributo di Associazioni, studiosi e imprenditori che hanno partecipato attivamente all’incontro da cui sono scaturite delle proposte utili e protese a migliorare le politiche di sviluppo del territorio mediante la realizzazione di progetti di qualità che consentano di raggiungere risultati sostenibili con l’intervento pubblico favorendo, così, la valorizzazione del notevole patrimonio culturale presente nella zona.

La realizzazione delle azioni dei programmi di attuazione verrà, infatti, costantemente monitorata attraverso altri incontri promosse dalle altre Associazione per consentire di valutarne l’andamento e gli effetti prodotti da questo e dagli altri incontri che seguiranno adeguando contenuti, strumenti e cambiamenti nel contesto di riferimento, alle nuove opportunità o criticità.

Le manifestazioni del Premio proseguiranno sabato 22 ottobre a partire dalle ore 17 per alcune vie del paese con l’esibizione dei gruppi Sbandieratori, Danza storica, Gruppo Armigeri e spettacolo serale con giochi di fuoco che rievocheranno la presa di possesso della ricompra della Baronia di Sambatello(1640). Tale corteo sarà effettuato dall’Associazione Culturale Trischine di Taverna (CZ). Particolare campo d’azione dell’Associazione è quello artistico e storico, inteso come rievocazioni storiche e giochi di altri tempi.