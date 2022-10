12 Ottobre 2022 21:30

“Gli Stati Uniti impediscono i negoziati russo-ucraini”, ha riferito il vicesegretario del Consiglio di sicurezza russo

L’Occidente dovrebbe rendersi conto che la strategia di combattere “fino all’ultimo ucraino” non porterà da nessuna parte, ma nel frattempo Stati Uniti ed Unione Europea continuano a spingere l’Ucraina “verso l’inferno”. Lo ha affermato il vicesegretario del Consiglio di sicurezza russo Alexander Venediktov in un’intervista rilasciata oggi alla TASS. Secondo il rappresentante del Cremlino, i negoziati russo-ucraini la scorsa primavera sono stati silurati “su ordine diretto di Washington”.

“Non appena l’Occidente si renderà conto che la strategia di combattere fino all’ultimo ucraino e alzare costantemente la posta in gioco non porta da nessuna parte, allora sarà probabilmente possibile pensare di tornare alle nostre iniziative (negoziati con l’Occidente sulle garanzie di sicurezza per la Russia, ndr). Ma per ora, americani ed europei continuano con zelo a spingere Kiev nell’inferno”, ha sottolineato Venediktov.