Pallacanestro Viola, primo ko in trasferta: San Vendemiano dell’ex Gobbato vince 91-77

8 Ottobre 2022 21:56

Prima trasferta stagionale per la Pallacanestro Viola, ospite della forte Rucker San Vendemiano dell’ex Enrico Gobbato: neroarancio ko 91-77

Dopo la sconfitta all’esordio stagionale contro Gemini Mestre, avvenuta fra le mura amiche del PalaCalafiore, la Pallacanestro Viola torna in campo per la prima trasferta stagionale. Oltre all’ostacolo sportivo, i neroarancio prendono confidenza con la prima di tante trasferte proibitive: fra Reggio Calabria e San Vendemiano ci sono 1244 km. e circa 12 ore di macchina, giusto per dare un’idea della distanza fra gli estremi opposti dell’Italia. In quest’ottica risulta sempre più incomprensibile la scelta di inserire i reggini (e le siciliane) in un girone geograficamente proibitivo.

Ma siamo qui per parlare unicamente di sport. San Vendemiano non ha nascosto la volontà di puntare alla promozione, fra le sue file l’ex neroarancio Enrico Gobbato, visto al PalaCalafiore 2 stagione fa, giocatore di grandi qualità fisiche e in grado di fare la differenza su entrambi i lati del campo: per lui 10 punti e 11 rimbalzi nel successo della Rucker per 91-77. La Pallacanestro Viola soffre per tutto il primo tempo l’intensità dei padroni di casa, prova a rimontare nella ripresa, quando i ritmi si abbassano leggermente, ma non abbassa mai il gap sotto la doppia cifra. Capitan Renzi l’ultimo a mollare con 25 punti, per San Vendemiano devastante Sanguinetti con 25 punti e un 7/10 da dietro l’arco che mette i brividi.

Rucker San Vendemiano-Pallacanestro Viola LIVE

Fine partita! – Seconda sconfitta in due gare per la Pallacanestro Viola che prova a stare dietro a San Vendemiano dopo un primo tempo da incubo ma si arrende 91-77. Sanguinetti da un lato e Renzi dall’altro chiudono a 25 punti.

4°Q – Renzi in lunetta: 2/2. 91-77

4°Q – Spizzichini in lunetta: 2/2. 91-75

4°Q – Tripla di Perin, partita in ghiaccio. 91-73

4°Q – Perin in lunetta: 1/2. 88-73

4°Q – Sanguinetti ne mette 2, per una volta non sono 3 dai… 87-73

4°Q – Perin in lunetta: 1/2. 85-73

4°Q – Marchini in lunetta: 2/2. 84-73

4°Q – Gobbato, altri due punti pesanti. 84-71

4°Q – Canestro di Farina. 82-71

4°Q – Spizzichini ne mette 2. 82-69

4°Q – Bomba di Gobbato… con tabellata. 82-67

4°Q – Laquintana risponde ancora. 79-67

4°Q – Tripla di Sanguinetti 7/10. Non ci sono ulteriori commenti da aggiungere. 79-65

4°Q – Risponde Laquintana. 76-65

4°Q – Due per Sanguinetti. 76-63

4°Q – Altri due per Bischetti, i neroarancio ce la stanno mettendo tutta. 74-63

4°Q – Tripla di Provenzani! 74-61

4°Q – Provenzani in lunetta: 2/2 per il play della Viola. 74-58

4°Q – Sky hook per Hadzic. 74-56

4°Q – Tripla di Renzi, il capitano non smette di crederci. 72-56

4°Q – Risponde Provenzani con una tripla. 72-53

4°Q – Nicoli da 2 a bersaglio. 72-50

Fine 3°Q! – Quarto meno intenso dei 2 precedenti, ma il copione non cambia: San Vendemiano mantiene un sicuro +20. Sono 18 i punti di Sanguinetti, 15 quelli di Hadzic. La Viola risponde con i 20 di Renzi

3°Q – Sackey porta a quota 70 i suoi. 70-50

3°Q – Renzi ne mette altri 2 e raggiunge quota 20 con il libero aggiuntivo per fallo subito. 68-50

3°Q – Sackey in lunetta: 1/2. 68-47

3°Q – Renzi in lunetta: 2/2. 67-47

3°Q – Rientra Spizzichini, sospirone di sollievo per la Viola.

3°Q – Tripla di Baldini. La Rucker risponde sempre presente… 67-45

3°Q – Tripla di Marchini. 64-45

3°Q – Schiacciata di Hadzic su assist di Sanguinetti. 64-42

3°Q – Risponde Sanguinetti da 3… dentro. 62-42

3°Q – Tripla di Renzi. 59-42

3°Q – Spizzichini out, intervento del medico.

3°Q – Fallo su Perin, gita in lunetta: 2/2. 59-39

3°Q – Due anche per Provenzani. 57-39

3°Q – Due punti per Davis. 57-37

3°Q – Tripla di Hadzic! 57-35

3°Q – Risponde Spizzichini. 54-35

3°Q – Vedovato, 2 punti. 54-33

Fine 1° Tempo! – San Vendemiano resta in controllo della gara nonostante la buona reazione della Pallacanestro Viola. Sanguinetti mortifero da 3 con 15 punti frutto di un clamoroso 5-6 da dietro l’arco. Renzi con 12 punti è il migliore dei neroarancio.

2°Q – Incredibile Sanguinetti, altra bomba: 5/6, sono 15 punti. 52-33

2°Q – Due per Renzi. 49-33

2°Q – Due per Gobbato, tripla di Hadzic. Quando accelera San Vendemiano fa malissimo. 49-31

2°Q – Due liberi dentro per Marchini. 44-31

2°Q – Sfrutta il blocco Perin, 2 punti facili. 44-29

2°Q – Tripla di Renzi. 42-29

2°Q – Perin, altri due per la Rucker. 42-26

2°Q – Sanguinetti da 3… sì, fate 4/5. 40-26

2°Q – Renzi! Sulla sirena dei 24, appoggio al vetro, 2 punti. 37-26

2°Q – Altri due per Baldini. 37-24

2°Q – Tripla di Provenzani. 35-24

2°Q – Spizzichini, 2 punti. 35-21

2°Q – Due per Baldini. 35-19

2°Q – Due punti per Luca Colombo. 33-19

2°Q – Davis, tripla! Ben 7 punti in successione per i neroarancio 31-19

2°Q – Due per Renzi. 31-16

2°Q – Due liberi dentro per Davis. 31-14

Fine 1°Q! – Primo quarto devastante di San Vendemiano trascinata dai 9 di Sanguinetti. La Pallcanestro Viola si scioglie dopo i primi minuti

1°Q – Enrico Gobbato fa quello che vuole: grande prova difensiva nel quarto, con 2 palle recuperate, 6 rimbalzi e una stoppata. E segna anche da 3. 31-12

1°Q – Nicoli da 3, a bersaglio. 28-12

1°Q – Baldini prima da 3, poi ne mette 2, sono 5 in successione. 25-12

1°Q – ‘Sanguinoso’ Sanguinetti, altra tripla… 20-12

1°Q – Due per Spizzichini che segna anche un libero aggiuntivo. 17-12

1°Q – Hadzic da 3, momento difficile per la Viola. 17-9

1°Q – Perin ne appoggia 2. 14-9

1°Q – Hadzic in lunetta: 2/2. 12-9

1°Q – Perin in lunetta: ancora 1/2. 10-9

1°Q – Jack Sanguinetti 9-9

1°Q – Marchini risponde. 6-9

1°Q – Hadzic, 2 punti, 6-7

1°Q – Due per Davis. 4-7

1°Q – Perin in lunetta: 1/2. 4-5

1°Q – Spizzichini per il sorpasso. 3-5

1°Q – Sanguinetti risponde da 3. 3-3

1°Q – Assist Marchini, tripla di Renzi! 0-3

20:30 – Si comincia!

20:15 – Tutto pronto per la prima trasferta della Pallacanestro Viola i neroarancio, dopo il ko interno contro Mestre, affrontano la delicata sfida trevigiana contro San Vendemiano, formazione dell’ex Enrico Gobbato, candidata alla promozione