Roccella Jonica, il 4 novembre appuntamento con “Puliamo il mondo”

31 Ottobre 2022 12:52

Il Comune di Roccella Jonica aderisce all’iniziativa “Puliamo il mondo”: appuntamento il 4 novembre, alle 9.30, nell’area della Piazzetta dei Caduti

Il Comune di Roccella Jonica, su impulso dell’assessore alle Politiche Ambientali Fabrizio Chiefari, aderisce anche quest’anno a “Puliamo il mondo”, la nota campagna di volontariato promossa da Legambiente per la pulizia di spazi pubblici e aree verdi. Giunta nel 2022 alla trentesima edizione con il motto “Per un clima di pace”, la campagna “Puliamo il mondo” rappresenta la versione italiana dell’iniziativa mondiale “Clean up the world” e ha come obiettivi gli stessi di Legambiente per la protezione e la salvaguardia della natura: avere città più pulite e vivibili, riappropriarsi del territorio e sviluppare un cambiamento degli atteggiamenti dell’uomo verso l’ambiente.

Roccella partecipa ormai da diverse edizioni a questa iniziativa che mette in luce l’impegno attivo di numerosi volontari per rendere ancora più bella e pulita la cittadina. Quest’anno la manifestazione si svolgerà venerdì 4 novembre alle 9.30 nell’area della Piazzetta dei Caduti con il sottotitolo “Tra ambiente e storia” e sarà organizzata dal Comune in sinergia con Legambiente, l’Istituto Comprensivo Statale “Coluccio – Filocamo” e la “Jonica Multiservizi Spa”.

La giornata vedrà la presenza di una rappresentanza degli studenti del locale Istituto comprensivo e, oltre all’attività di pulizia dell’area, offrirà un percorso storico – ambientale con una lezione di Botanica sugli alberi e la vegetazione presente nella piazzetta e una lezione dedicata alla storia del Monumento dei Caduti.