Dall’autobus ai privilegi, Fico non rinuncia ai benefit da ex presidente della Camera

15 Ottobre 2022 14:30

Roberto Fico dovrebbe mantenere i benefit da ex presidente della Camera, ovvero un ufficio a Montecitorio e una parte del proprio staff: Di Battista protesta su Twitter

Andava a Montecitorio in autobus per evitare spese inutili (poi è passato all’auto blu), ora Roberto Fico non avrebbe intenzione di rinunciare ai benefit che Montecitorio riserva agli ex presidenti. L’indiscrezione è stata lanciata da “Repubblica” e non smentita dal diretto interessato. Fra i benefici in questione ci sarebbe il mantenimento per 5 anni di un ufficio (quello destinato in passato a Pier Ferdinando Casini) alla Camera dei deputati e una parte dello staff, ovvero 2 dipendenti esterni agli organici dell’Istituzione.

La notizia è diventata ben presto virale e ha generato la reazione di Alessandro Di Battista che su Twitter ha rilanciato l’articolo con il commento “spero si tratti di una menzogna”. Il tutto mentre nel Movimento 5 Stelle si discute di come “stipendiare” gli ex non rieletti: fra le ipotesi un contratto da prof nella scuola politica grillina o un recupero come collaboratori parlamentari.