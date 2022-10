8 Ottobre 2022 16:58

Governo: vertice ad Arcore tra Meloni, Salvini e Berlusconi, il Centro/Destra accelera

È in corso ad Arcore una riunione tra il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, il segretario della Lega Matteo Salvini e il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. Il Centro/Destra, in maniera unitaria, tenta di trovare una quadra per la formazione del nuovo Governo dopo la vittoria delle elezioni politiche del 25 settembre scorso. Al momento l’incontro è ancora in corso.