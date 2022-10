Il Toro incorna il Milan, rossoneri ko 2-1 a Torino: il Napoli allunga in vetta | CLASSIFICA

30 Ottobre 2022 22:52

Un brutto Milan perde 2-1 sul campo del Torino: il Napoli allunga in vetta, l’Atalanta tiene il passo, rossoneri terzi

Prove di fuga in casa Napoli. I partenopei mantengono un ritmo indiavolato e dietro il Milan perde terreno. I rossoneri dovevano rispondere al netto 4-0 dei ragazzi di Spalletti sul Sassuolo, ma la trasferta di Torino è costata cara ai Campioni d’Italia, forse un po’ troppo concentrati sulla sfida di Champions di mercoledì contro il Salisburgo, decisiva per il passaggio del turno. È così che Leao si divora due gol in avvio di gara e viene sostituito fra primo e secondo tempo, mentre il Torino poco prima sblocca la gara con Djidji e raddoppia con Miranchuk. Uno due da ko per il Milan che va negli spogliatoi con le ossa rotte.

Nella ripresa i cambi di Pioli provano a dare nuova verve alla squadra, Messias accorcia le distanze con un gol viziato da una spinta sul difensore granata non sanzionata dall’arbitro, ma gli sforzi del Milan non vanno oltre il 2-1. Niente rimonta e primo ko esterno in stagione per i rossoneri che si ritrovano terzi a -1 dall’Atalanta vittoriosa a Empoli e a -6 dal Napoli capolista. Pioli inizia anche a guardarsi alle spalle: la Roma domani ha l’occasione di andare a -1 in caso di vittoria, scavalcando la Lazio sconfitta 1-3 dalla Salernitana. Inter e Juventus, vittoriose su Sampdoria e Lecce, distano 2 e 4 punti dai rossoneri.

Risultati 12ª Giornata Serie A

Sabato 29 ottobre

Ore 15:00

Napoli-Sassuolo 4-0 (4’, 19’, 77’ Osimhen, 36’ Kvaratskhelia)

Ore 18:00

Lecce-Juventus 0-1 (73’ Fagioli)

Ore 20:45

Inter-Sampdoria 3-0 (21’ de Vrij, 44’ Barella, 73’ Correa)

Domenica 30 ottobre

Ore 12:30

Empoli-Atalanta 0-2 (32′ Hateboer, 59′ Lookman)

Ore 15:00

Cremonese-Udinese 0-0

Spezia-Fiorentina 1-2 (14’Milenkvoic, 35′ Nzola, 90′ Cabral)

Ore 18:00

Lazio-Salernitana 1-3 (41′ Zaccagni, 51′ Candreva, 68′ Fazio, 76′ Dia)

Ore 20:45

Torino-Milan 2-1 (35′ Djidji, 37′ Miranchuk, 67′ Messias)

Lunedì 31 ottobre

Ore 18:30

Verona-Roma

Ore 20:45

Monza-Bologna

Classifica Serie A