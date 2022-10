Juventus, è un derby spartiacque? Torino ko e prima vittoria esterna | CLASSIFICA

15 Ottobre 2022 20:07

La Juventus supera il Torino con un gol di Vlahovic e si prende il Derby della Mole: prima vittoria esterna della stagione

Il ko con il Maccabi Haifa, la conferma di Allegri, la contestazione, il successo nel Derby. La settimana della Juventus è stata un rollercoaster di umori ed emozioni. Prima della gara Leonardo Bonucci, sulle colonne di “Repubblica” aveva pubblicato una lettera, indirizzata ai tifosi, nella quale sottolineava come il Derby della Mole fosse stato spesso uno spartiacque della stagione per la Juventus. Vincerlo, quindi, sarebbe stato di fondamentale importanza. I tre punti sono arrivati, nell’ultimo quarto d’ora di gara, su azione da fermo e senza grossi guizzi. Ma sono pur sempre tre punti e di questi tempi, fanno gola in qualsiasi modo arrivino.

Nel primo tempo succede poco o nulla. Il Torino sembra più in partita nelle fasi iniziali, seppur le conclusioni granata non impensieriscano Szczesny. Vlahovic impegna Milinkovic-Savic al 35’ in quella che è l’unica occasione importante della Juventus nella prima frazione. È proprio Vlahovic nella ripresa a sbloccare la gara: sugli sviluppi di un corner il serbo sfrutta una deviazione di Danilo e insacca il pallone che decide la partita. Prima vittoria esterna della Juventus che in stagione aveva collezionato 2 pareggi e due sconfitte fin qui. È la vittoria che raddrizza la stagione bianconera?

