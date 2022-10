L’ACR Messina si scuote, netto 4-1 sul Latina: i siciliani abbandonano l’ultimo posto | CLASSIFICA

22 Ottobre 2022 16:22

L’ACR Messina supera 4-1 il Latina: secondo successo stagionale per i siciliani che abbandonano l’ultimo posto in classifica

Dopo tre sconfitte consecutive l’ACR Messina si scuote e torna al successo, il secondo stagionale, fra le mura amiche dello stadio Franco Scoglio contro il Latina. I tifosi chiedono a gran voce una reazione d’orgoglio e di grinta, vista la pessima partenza con appena 6 punti raccolti in 9 gare. I ragazzi di Auteri non se lo fanno ripetere due volte e trovano 3 punti importanti contro la quarta forza del campionato e abbandonano l’ultima piazza del Girone C di Serie C.

La prima occasione della partita è del Latina che al 7’ con Carletti colpisce una traversa. Con il passare dei minuti è però il Messina a prendere in mano il pallino del gioco. I peloritani si fanno sempre più arrembanti, ma non sembrano trovare la via del gol. Cardinali sbatte la porta in faccia a Catania con una gran parata al centro dell’area, salvo poi capitolare poco dopo. I siciliani, infatti, passano in vantaggio con un’azione fotocopia: palla dentro dalla destra di Balde, Catania si coordina e batte il portiere avversario per il gol del meritato 1-0. Il Latina accusa il colpo e poco dopo si ritrova sotto di due reti: al 44’ la difesa pasticcia con un retropassaggio, Cardinali prova a metterci una pezza in uscita, ma Iannone è bravo a recuperare il pallone che trasforma nel gol del 2-0.

Nella ripresa ancora una volta Carletti pericoloso nei primi minuti con una gran conclusione, Lewandowski gli dice no con una super parata. Al 56’ l’ACR Messina cala il tris: Cardinali risponde presente su una conclusione di Mallamo, ma sulla successiva palla dentro Catania si coordina per una splendida sforbiciata che gli vale la doppietta personale. Solo nel finale il Latina riesce a trovare il gol della bandiera con Carletti, il migliore dei suoi, che aggancia in area e batte Lewandowski. In pieno recupero c’è gloria anche per Fiorani che rende più rotondo il successo dei peloritani punendo una disattenzione difensiva degli ospiti.

TABELLINO

Messina (3-4-3): Lewandowski; Angileri (70′ Ferrini), Trasciani, Berto; Konate, Mallamo, Marino, Versienti (70′ Fiorani); Catania (60′ Grillo), Iannone (60′ Napoletano), Balde.

A disp.: Daga, Grillo, Zuppel, Curiale, Ferrini, Camilleri, Fazzi, Fiorani, Napoletano.

All. Auteri.

Latina (3-5-2): Cardinali, Giorgini, Amadio, Di Livio, Sannipoli (55′ Rosseti), Carletti, Di Mino, Celli (65′ Fabrizi), Bordin (46′ Tessiore), Riccardi (55′ Teraschi), Cortinovis.

A disp.: Giannini, Tonti, Esposito, Tessiore, Rosseti, De Santis, Barberini, Rossi, Esposito, Fabrizi, Teraschi.

All. Di Donato.

Arbitro: Turrini di Firenze (Paggiola-Sicurello).

Marcatori: 41′ Catania (M), 44′ Iannone (M), 57′ Catania (M), 86′ Carletti (L), 95′ Fiorani (M)

Note: Ammoniti: Trasciani, Konate, Marino, Tessiore, Di Livio, Angileri, Napoletano, Mallamo.

Classifica Serie C Girone C