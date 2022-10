Serie D: show di Catania e Lamezia, ok il Locri ma toppa la Cittanovese. Risultati e classifica

23 Ottobre 2022 18:07

Tutti i risultati dell’8ª giornata del girone I di Serie D e la nuova classifica

Continua, come prevedibile, l’inarrestabile marcia del Catania nel girone I di Serie D. 8 partite e 24 punti, solo vittorie e punteggio pieno. Questa volta è poker a Paternò. A -5 il Lamezia Terme di Saladini, che regola con un tris il Ragusa. Tra le reggine, bene solo il Locri, che vince per 2-0 contro il fanalino di coda Mariglianese. Pari San Luca a Canicattì mentre la Cittanovese toppa clamorosamente, prendendone 4 in casa dal Licata. Sant’Agata di misura contro la Vibonese. Di seguito tutti i risultati e la classifica.

RISULTATI 8ª GIORNATA SERIE D GIRONE I

DOMENICA 23 OTTOBRE

ore 15:00

Acireale-Trapani 0-0

Canicattì-San Luca 1-1

Castrovillari-Real Aversa 1-1

Cittanovese-Licata 0-4

Lamezia-Ragusa 3-0

Locri-Mariglianese 2-0

Paternò-Catania 0-4

Sant’Agata-Vibonese 2-1

Sancataldese-Santa Maria Cilento 0-0

CLASSIFICA SERIE B