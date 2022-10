Serie D: continua il dominio di Catania e Lamezia, Cittanovese corsara a Trapani. Risultati e classifica

9 Ottobre 2022 17:08

Tutti i risultati della 5ª giornata del girone I di Serie D e la nuova classifica

Continua il dominio di Catania e Lamezia in questo girone I di Serie D. Le due squadre, a punteggio pieno dopo 5 giornate, vincono ancora e cominciano a fare il vuoto sulle inseguitrici, anche perché la compagine di Saladini sbanca il campo del Real Aversa quinto classifica. Per gli etnei invece è poker facile al Castrovillari con doppiette dell’ex Reggina Sarao e di Jefferson. Cittanovese corsara a Trapani, pari per San Luca e Locri mentre il Sant’Agata perde. Di seguito risultati e classifica.

RISULTATI 5ª GIORNATA SERIE D GIRONE I

DOMENICA 9 OTTOBRE

ore 15:00

Catania-Castrovillari 4-0

Licata-Locri 1-1

Real Aversa-Lamezia 0-2

San Luca-Paternò 1-1

Sancataldese-Acireale 0-1

Santa Maria Cilento-Canicattì 2-1

Trapani-Cittanovese 1-1

Ragusa-Sant’Agata 1-0

Vibonese-Mariglianese 1-0

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I