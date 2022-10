Catanzaro show a Torre del Greco, ok anche il Crotone: Calabria in vetta alla Serie C, risultati e classifica

1 Ottobre 2022 19:30

Tutti i risultati della 6ª giornata del girone C di Serie C e la classifica aggiornata

E chi le ferma? Continua lo spettacolo, nel girone C di Serie C, della Calabria, rappresentata da Catanzaro e Crotone. La squadra di Vivarini continua a vincere segnando gol a raffica, quella di Lerda prosegue nel segno della continuità e della solidità. Risultati? Uguali. Altri tre punti per entrambe e ancora insieme in vetta, a quota 16. La Turris, prima del match coi giallorossi, era nelle zone alte della classifica, a sole tre lunghezze da Iemmello e compagni, che però trattano i campani come un fanalino di coda qualunque rifilandogli quattro reti già all’ora di gioco (scatenato l’ex Reggina Sounas con una doppietta). Basta invece una rete di Gomez, ai pitagorici, per avere la meglio della Juve Stabia. Si tira fuori dalle secche il Messina, che vince la prima gara stagionale: 1-0 al Giugliano firmato Curiale.

SABATO 1 OTTOBRE

ore 14.30

Messina-Giugliano 1-0

ore 17.30

Audace Cerignola-Gelbison 0-1

Avellino-Potenza 0-2

Crotone-Juve Stabia 1-0

Pescara-Monterosi 2-2

Picerno-Monopoli 1-2

Taranto-Foggia 1-0

Turris-Catanzaro 0-4

Virtus Francavilla-Fidelis Andria 2-1

Viterbese-Latina 1-5

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C