Serie C, il Catanzaro vola: altra vittoria e +5 sul secondo posto (in attesa del Crotone) | CLASSIFICA

22 Ottobre 2022 19:38

Il Catanzaro vince ancora e si conferma sempre più primo: i risultati e la classifica del girone C di Serie C

Tentardini e Iemmello. Un gol per tempo. E il Catanzaro vola. Altra (l’ennesima) vittoria dei giallorossi di Vivarini, impeccabili tra le mura amiche del Ceravolo. Il successo contro la Juve Stabia per 2-0 vale ovviamente la conferma della vetta della classifica nonché il +5 sul secondo posto, che è però momentaneo perché si attende il risultato del Crotone in casa della Turris di domani. Di seguito tutti i risultati di giornata e la classifica aggiornata.

RISULTATI 10ª GIORNATA SERIE C GIRONE C

SABATO 22 OTTOBRE

ore 14:30

Messina-Latina 4-1

Foggia-Fidelis Andria 3-1

Pescara-Audace Cerignola 2-0

Picerno-Viterbese 0-0

ore 17.30

Giugliano-Gelbison 1-1

Catanzaro-Juve Stabia 2-0

Taranto-Potenza 2-0

Virtus Francavilla-Avellino 2-3

DOMENICA 23 OTTOBRE

ore 17:30

Turris-Crotone

ore 20:30

Monterosi-Monopoli

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C