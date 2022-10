La Reggina perde ma resta in vetta, tonfi Cagliari e Brescia ma grande Bari: risultati e classifica Serie B

1 Ottobre 2022 16:31

Tutti i risultati della 7ª giornata di Serie B e la nuova classifica aggiornata

La Reggina nonostante la sconfitta di Modena resta in vetta , che ora però è contesa da tre squadre. A raggiungere gli amaranto e il Brescia è un super Bari, capace di infilare 6 reti propri ai lombardi di Clotet. 6-2 per i galletti, con Folorunsho e Bellomo protagonisti, in un sabato di Serie B stranissimo e ricco di risultati a sorpresa. Come l’altro tonfo, quello del Cagliari, che ne prende 4 in casa dal Venezia, mentre il Sudtirol sbanca Palermo con un erroraccio del portiere rosanero Pigliacelli. Genoa corsaro a Ferrara, così come la Ternana a Cittadella, mentre il Parma batte di misura il Frosinone. Ora in tre al comando, con il Genoa subito dietro. Di seguito risultati e classifica.

RISULTATI 7ª GIORNATA SERIE B

VENERDI’ 30 SETTEMBRE

ore 20:30

Cosenza-Como 3-1

SABATO 1 OTTOBRE

ore 14:00

Bari-Brescia 6-2

Cagliari-Venezia 1-4

Cittadella-Ternana 0-2

Modena-Reggina 1-0

Palermo-Sudtirol 0-1

Parma-Frosinone 2-1

Spal-Genoa 0-2

ore 16:15

Perugia-Pisa

DOMENICA 2 OTTOBRE

ore 16:15

Benevento-Ascoli

CLASSIFICA SERIE B