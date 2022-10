Perde la Reggina, sprofonda il Cosenza: la nuova classifica di Serie B

22 Ottobre 2022 16:46

La classifica aggiornata dopo le gare del pomeriggio di sabato della 10ª giornata di Serie B

La Calabria della Serie B oggi piange: non solo l’inaspettata sconfitta della Reggina in casa contro il Perugia, ma anche la pesantissima cinquina del Cosenza in casa della Spal di De Rossi, che a questo punto compromette la posizione di Dionigi. In vetta, il Frosinone batte il Bari e vola capolista insieme al Genoa, che vince a Terni, mentre il Parma perde in casa del sempre più sorprendente Sudtirol. Di seguito tutti i risultati e la classifica.

RISULTATI 10ª GIORNATA SERIE B

SABATO 22 OTTOBRE

ore 14:00

Brescia-Venezia 1-1

Como-Benevento 2-1

Frosinone-Bari 1-0

Reggina-Perugia 2-3

Spal-Cosenza 5-0

Sudtirol-Parma 1-0

ore 16.15

Ternana-Genoa 1-2

DOMENICA 23 OTTOBRE

ore 16:15

Palermo-Cittadella

Pisa-Modena

LUNEDI’ 23 OTTOBRE

ore 20:30

Ascoli-Cagliari

CLASSIFICA SERIE B