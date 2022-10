Serie A, Napoli e Inter sul velluto: Juventus green con Fagioli | CLASSIFICA

29 Ottobre 2022 22:37

Il Napoli supera 4-0 il Sassuolo e resta saldo in vetta, la Juventus strappa tre punti importanti al Lecce con una magia di Fagioli, tris dell’Inter alla Sampdoria in serata

La 12ª Giornata di Serie A inizia con un tris di anticipi importanti. Tre le big in campo, tutte e tre vincenti. Il sabato pomeriggio si apre con la vittoria del Napoli, travolgente e implacabile nel suo cammino di inizio stagione. I partenopei travolgono per 4-0 il Sassuolo trascinati dalla tripletta di Osimhen e dal gol (e 2 assist) del gioiello Kvaratskhelia. Decimo successo stagionale per gli azzurri che si confermano sempre più leader del campionato. Nel pomeriggio la Juventus si lascia alle spalle la delusione dell’eliminazione dalla Champions League con un importante successo sul campo del Lecce.

I bianconeri, dopo un primo tempo non esaltante, sbloccano la gara con una magia del giovane Fagioli che si commuove dopo il gol. Allegri continua a fare affidamento su Soulè e Iling, i giovani che hanno ben figurato in Champions e che con la loro vivacità stanno provando a tenere a galla la stagione della Juventus nonostante le tante assenze e il ritardo in classifica.

In serata tocca all’Inter. I nerazzurri sono galvanizzati dal passaggio del turno in Champions League e danno continuità al loro buon momento con un netto successo sulla Sampdoria. de Vrij apre le danze di testa, Barella raddoppia e nella ripresa Correa chiude i conti per un rotondo 3-0. Nella ripresa minuti importanti anche per Romelu Lukaku, il bomber incaricato di far risalire la china ai vice-campioni d’Italia dopo un inizio altalenante che il bomber belga ha guardato dalla tribuna.

Risultati 12ª Giornata Serie A

Sabato 29 ottobre

Ore 15:00

Napoli-Sassuolo 4-0 (4’, 19’, 77’ Osimhen, 36’ Kvaratskhelia)

Ore 18:00

Lecce-Juventus 0-1 (73’ Fagioli)

Ore 20:45

Inter-Sampdoria 3-0 (21’ de Vrij, 44’ Barella, 73’ Correa)

Domenica 30 ottobre

Ore 12:30

Empoli-Atalanta

Ore 15:00

Cremonese-Udinese

Spezia-Fiorentina

Ore 18:00

Lazio-Salernitana

Ore 20:45

Torino-Milan

Lunedì 31 ottobre

Ore 18:30

Verona-Roma

Ore 20:45

Monza-Bologna

Classifica Serie A