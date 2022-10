Serie A, il Milan liquida il Monza: finale clamoroso tra Fiorentina e Inter! | CLASSIFICA

22 Ottobre 2022 22:55

Il Milan supera 4-1 il Monza e aggancia la vetta, ma perde Brahim Diaz per infortunio. L’Inter batte 3-4 la Fiorentina in una gara dal finale da batticuore

Dopo il successo della Juventus sull’Empoli per 4-0 l’11 Giornata di Serie A prosegue con gli anticipi del sabato che vedono impegnate in campo le milanesi. Tre punti sia per il Milan che per l’Inter, particolarmente prolifiche in zona gol. Quattro le reti segnate dal Milan contro il Monza per un successo che permette ai rossoneri di agganciare il Napoli in vetta. Brahim Diaz sblocca la gara con un bellissimo coast to coast e poi raddoppia con un diagonale, ma nella ripresa esce per infortunio. Origi cala il tris con una cannonata da fuori area per il primo gol in rossonero, poi Ranocchia su punizione beffa Tatarusanu e prova a riaprire la gara. La rete finale di Leao chiude la gara sul 4-1.

In serata partita ricca di gol tra Fiorentina e Inter. In un quarto d’ora i nerazzurri si ritrovano subito sopra di due reti che portano le firme di Barella e Lautaro Martinez. La Fiorentina accorcia le distanze con il rigore di Cabral in chiusura di primo tempo e nella ripresa trova il pari con un sinistro delizioso di Ikone. Lautaro Martinez firma il sorpasso su calcio di rigore, ma in pieno recupero una sforbiciata di Jovic riporta il match in parità. Quando la partita sembra ormai essersi cristallizzata sul pareggio, accade un episodio clamoroso: Venuti, nel tentativo di spazzare il pallone dall’area piccola, calcia la sfera su Mkhitarian e il rimpallo finisce dritto in rete per il 3-4 conclusivo.

Risultati 11ª Giornata Serie A

Venerdì 21 ottobre

Ore 20:45

Juventus-Empoli 4-0 (8’ Kean, 56’ McKennie, 82’ 90’+4 Rabiot)

Sabato 22 ottobre

Ore 15:00

Salernitana-Spezia 1-0 (48’ Mazzocchi)

Ore 18:00

Milan-Monza 4-1 (16’, 41’ Diaz, 65’ Origi, 70’ Ranocchia, 84’ Leao)

Ore 20:45

Fiorentina-Inter 3-4 (2’ Barella, 15’ 73’ rig. Lautaro Martinez, 33’ rig. Cabral, 60’ Ikone, 90’ Jovic, 90’+4 Mkhitaryan)

Domenica 23 ottobre

Ore 12:30

Udinese-Torino

Ore 15:00

Bologna-Lecce

Ore 18:00

Atalanta-Lazio

Ore 20:45

Roma-Napoli

Lunedì 24 ottobre

Ore 18:30

Cremonese-Sampdoria

Ore 20:45

Sassuolo-Verona

Classifica Serie A