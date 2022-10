Risultati 7ª Giornata Serie C girone C: successi per Catanzaro e Crotone, Messina ko | CLASSIFICA

8 Ottobre 2022 19:46

Il Catanzaro supera 0-4 la Fidelis Andria, il Crotone batte 2-0 l’Avellino, male l’ACR Messina, ko 3-0 contro il Cerignola: i risultati e la nuova classifica del Girone C di Serie C dopo la 7ª Giornata

Prosegue il dominio calabrese nel girone C di Serie C. Catanzaro e Crotone restano appaiate in vetta alla classifica anche dopo la 7ª Giornata di campionato. Nel primo pomeriggio il Catanzaro supera 0-4 la Fidelis Andria grazie alle reti di Vandeputte (2), Iemmello e Biasci. Più tardi, fra le gare delle 17:30, il Crotone ha la meglio sull’Avellino per 2-0, reti di Chirico e Petriccione. Niente da fare per l’ACR Messina: i siciliani cadono 3-0 sul campo dell’Audace Cerignola, puniti dai gol di Achik, D’Andrea, Melcore.

Risultati 7ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 8 ottobre

Ore 12:30

Monterosi Tuscia-Turris 3-5

Ore 14:30

Calcio Giugliano-Virtus Francavilla 2-0

Fidelis Andria-Catanzaro 0-4

Juve Stabia-Picerno 1-0

Monopoli-Viterbese 0-1

Ore 17:30

Audace Cerignola-ACR Messina 3-0

Crotone-Avellino 2-0

Gelbison-Foggia 2-0

Latina-Taranto 1-0

Potenza-Pescara 1-3

Classifica Serie C Girone C