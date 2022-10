Risultati 5ª Giornata Serie B Girone B, Viola ko: Capo d’Orlando sconfitta nel big match contro San Vendemiano | CLASSIFICA

30 Ottobre 2022 21:49

Pallacanestro Viola sconfitta in casa contro Desio, Capo d’Orlando si arrende nel big match contro San Vendemiano, Ragusa battuta da Orzinuovi, Palermo vince in casa contro Bergamo

Quinta sconfitta in altrettante gare per la Pallacanestro Viola che si arrende a Desio nella gara casalinga del PalaCalafiore. Reggini in controllo della gara per 3 quarti, ma fragili e sfortunati nel finale. Non va meglio alle siciliane Capo d’Orlando, sconfitta nel big match da San Vendemiano, e Ragusa, ko contro la forte Orzinuovi. Sorride Palermo che vince in casa contro Bergamo.

Risultati 5ª Giornata Serie B Girone B

29/10/2022 – Civitus Allianz Vicenza-Pontoni Monfalcone 66-55

30/10/2022 – Infodrive Capo d’Orlando-Rucker San Vendemiano 82-87

30/10/2022 – Green Basket Palermo-Bergamo Basket 2014 79-76

30/10/2022 – LuxArm Lumezzane-Gemini Mestre 59-71

30/10/2022 – Virtus Ragusa-Agribertocchi Orzinuovi 75-89

30/10/2022 – Logiman Pall. Crema-Lissone Interni Brianza Casa Basket 86-76

30/10/2022 – Antenore Energia Virtus Padova-UBP Petrarca Padova 76-70

30/10/2022 – Pall. Viola Reggio Calabria-Rimadesio Desio 77-79

