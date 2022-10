Risultati 9ª Giornata Serie A: Napoli primo, frena l’Atalanta, Juventus a -10 dalla vetta | CLASSIFICA

9 Ottobre 2022 20:59

Il Napoli strapazza la Cremonese e sale in vetta da solo, l’Atalanta fermata sul 2-2 dall’Udinese, il Milan batte la Juventus che è già a -10 dalla vetta: i risultati della 9ª Giornata di Serie A e la nuova classifica

Prove generali di fuga in casa Napoli. I partenopei confermano il loro straordinario momento di forma, fra campionato e Champions League, e vengono premiati con la vetta solitaria della Serie A. Alla 9ª giornata del massimo campionato italiano i ragazzi di Spalletti superano 1-4 la Cremonese, sulla scia della scorpacciata di 6 gol contro l’Ajax, vittoria che vale il primo posto a +2 sull’Atalanta. I bergamaschi vanno in vantaggio 0-2 in casa dell’Udinese, ma i bianconeri di Sottil rimontano nella mezz’ora finale dimostrandosi squadra ostica anche contro le big: l’unica sconfitta è arrivata fin qui contro il Milan alla prima giornata.

A proposito di Milan e di bianconeri: nel sabato di Serie A le reti di Tomori e Brahim Diaz hanno battuto la Juventus, finita già a -10 dalla vetta. Mancano ancora 29 giornate e c’è un Mondiale invernale di mezzo che potrebbe sparigliare le carte, ma Allegri a inizio anno è stato chiaro: qualsiasi risultato diverso dallo scudetto sarebbe stato un fallimento. Per ridurre il gap in casa Juve ci si dovrà rimboccare le maniche, che siano quelle di Allegri o di un altro allenatore in futuro.

Risultati 9ª Giornata Serie A

Sabato 8 ottobre

Ore 15:00

Sassuolo-Inter 1-2 (44’, 75’ Dzeko, 60’ Frattesi)

Ore 18:00

Milan-Juventus 2-0 (45’+1 Tomori, 54’ Brahim Diaz)

Ore 20:45

Bologna-Sampdoria 1-1 (32’ Dominguez, 72’ Djuricic)

Domenica 9 ottobre

Ore 12:30

Torino-Empoli 1-1 (49’ Destro, 90’ Lukic)

Ore 15:00

Monza-Spezia 2-0 (32’ Carlos Augusto, 63’ Mari)

Salernitana-Verona 2-1 (18’ Piatek, 56’ De Paoli, 90’+4 Dia)

Udinese-Atalanta 2-2 (36’ Lookman, 56’ Muriel, 67’ Deulofeu, 78’ Perez)

Ore 18:00

Cremonese-Napoli 1-4 (26’ Politano, 47’ Dessers, 76’ Simeone, 90’+3 Lozano, 90’+5 Olivera)

Ore 20:45

Roma-Lecce 2-1 (6′ Smalling, 39′ Strefezza,48′ rig. Dybala)

Lunedì 9 ottobre

Ore 20:45

Fiorentina-Lazio

Classifica Serie A