Risultati 8ª giornata Serie C Girone C: il Foggia batte il Crotone, non delude il Pescara. La classifica aggiornata

15 Ottobre 2022 16:43

Il Pescara momentaneamente in testa insieme a Catanzaro e Crotone. Sorpresa a Taranto, doccia fredda per il Messina: i risultati e la nuova classifica del Girone C di Serie C dopo l’8ª giornata

Nel pomeriggio di Serie C da segnalare è la vittoria del Foggia sul Crotone. I pugliesi ottengono i tre punti e fanno un bel balzo in classifica. Questa vittoria permette al Pescara di salire in vetta, in attesa del match del Catanzaro. Sconfitta casalinga per il Messina, beffato nel finale, mentre il Taranto batte 1-0 la Juve Stabia. Di seguito i risultati dell’8ª giornata e la classifica aggiornata.

Risultati 8ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 15 ottobre

Ore 12:30

Monterosi Tuscia-Calcio Giugliano 2-2

Ore 14:30

Acr Messina-Gelbison 0-1

Foggia-Crotone 1-0

Pescara-Fidelis Andria 3-0

Taranto-Juve Stabia 2-0

Ore 17:30

Avellino-Audace Cerignola

Catanzaro-Viterbese

Turris-Monopoli

Virtus Francavilla-Latina

Ore 20.30

Picerno-Potenza

Classifica Serie C Girone C