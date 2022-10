Risultati 4ª Giornata Serie B Girone B: netto ko per la Viola, si sblocca Capo d’Orlando | CLASSIFICA

23 Ottobre 2022 20:19

Pallacanestro Viola ko a Orzinuovi, primo successo per Capo d’Orlando, ko Palermo e Ragusa: i risultati della 4ª Giornata del Girone B di Serie B e la nuova classifica

Quarta sconfitta in quattro gare per la Pallacanestro Viola. I neroarancio cadono 85-64 in trasferta contro la forte Orzinuovi allenata dal grande ex, coach Marco Calvani. Una gara praticamente senza storia con i padroni di casa sempre in netto controllo della gara e i neroarancio incapaci di stargli dietro: 24 i punti di Andrea Renzi, l’ultimo a mollare, intero quintetto in doppia cifra ma addirittura 0 punti dalla panchina. Primo successo per Capo d’Orlando, arrivato in trasferta contro Petrarca Padova. Ragusa ko a San Vendemiano, Palermo sconfitta da Vicenza.

Risultati 4ª Giornata Serie B Girone B

22/10/2022 – Rucker San Vendemiano-Virtus Ragusa 85-80

22/10/2022 – Pontoni Monfalcone-Antenore Energia Virtus Padova 78-80

22/10/2022 – Rimadesio Desio-Lissone Interni Brianza Casa Basket 103-100

23/10/2022 – UBP Petrarca Padova-Infodrive Capo d’Orlando 63-87

23/10/2022 – Green Basket Palermo-Civitus Allianz Vicenza 77-86

23/10/2022 – Agribertocchi Orzinuovi-Pall. Viola Reggio Calabria 85-64

23/10/2022 – Gemini Mestre-Logiman Pall. Crema 70-64

30/11/2022 – Bergamo Basket 2014-LuxArm Lumezzane

Classifica Serie B Girone B