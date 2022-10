Risultati 3ª Giornata Serie B Girone B, Viola ko: in Sicilia vince solo Ragusa | CLASSIFICA

16 Ottobre 2022 21:27

Viola sconfitta in casa contro Padova, Palermo ko in trasferta sul campo di Desio, cade in casa Capo d’Orlando contro Monfalcone, bene Ragusa contro Vicenza

Terza giornata di Serie B e altrettante sconfitte per la Pallacanestro Viola. I neroarancio si sono arresi 62-68 contro Petrarca Padova in una gara molto combattuta, nella quale non sono bastati i 20 punti e 15 rimbalzi di Andrea Renzi. Non va meglio a Palermo, ko in trasferta sul campo di Desio per 95-81. Sconfitta interna per Capo d’Orlando contro Monfalcone. Fra le siciliane festeggia solo Ragusa che vince in casa di misura per 71-69 contro Vicenza.

Risultati 3ª Giornata Serie B

15/10/2022 – Lissone Interni Brianza Casa Basket-Bergamo Basket 2014 84-67

16/10/2022 – Rimadesio Desio-Green Basket Palermo 95-81

16/10/2022 – Logiman Pall. Crema-Agribertocchi Orzinuovi 74-86

16/10/2022 – Antenore Energia Virtus Padova-Gemini Mestre 74-80

16/10/2022 – LuxArm Lumezzane-Rucker San Vendemiano 67-74

16/10/2022 – Virtus Ragusa-Civitus Allianz Vicenza 71-69

16/10/2022 – Infodrive Capo d’Orlando-Pontoni Monfalcone 64-73

16/10/2022 – Pall. Viola Reggio Calabria-UBP Petrarca Padova 62-68

Classifica Serie B