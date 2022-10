Risultati 1ª Giornata Serie B Girone B: Viola ko contro Mestre, solo Ragusa ok fra le siciliane | CLASSIFICA

2 Ottobre 2022 21:30

Risultati e classifica della prima giornata del Girone B del campionato di Serie B: Pallacanestro Viola sconfitta in casa da Mestre, ko Palermo e Capo d’Orlando, bene Ragusa

Disco rosso alla prima uscita stagionale per la Pallacanestro Viola. I neroarancio di coach Bolignano si sono arresi 76-87 al PalaCalafiore contro la Gemini Mestre, una delle candidate a occupare uno dei 4 slot Playoff della stagione corrente. Buona prova dei reggini che, quantomeno nel primo tempo, hanno tenuto testa agli ospiti. Nella ripresa una maggiore freschezza atletica, complice il ritardo nella preparazione di Renzi (31 punti oggi) e compagni, ha inciso più del dovuto. Sugli altri campi successo per Ragusa contro Monfalcone, sconfitte Capo d’Orlando in casa contro Vicenza e Palermo in trasferta a Crema.

Risultati 1ª Giornata Serie B Girone B

01/10/2022 – Rimadesio Desio-Rucker San Vendemiano 66-81

01/10/2022 – UBP Petrarca Padova-Bergamo Basket 2014 75-83

01/10/2022 – Brianza Casa Basket 2022-Agribertocchi Orzinuovi 64-66

02/10/2022 – Logiman Pall. Crema-Green Basket Palermo 76-71

02/10/2022 – LuxArm Lumezzane-Antenore Energia Virtus Padova 88-72

02/10/2022 – Infodrive Capo d’Orlando-Civitus Allianz Vicenza 81-90

02/10/2022 – Pall. Viola Reggio Calabria-Gemini Mestre 76-87

02/10/2022 – Virtus Ragusa-Pontoni Monfalcone 93-88

Classifica Serie B Girone B