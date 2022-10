Risultati 11ª Giornata Serie A, il Napoli non si ferma! Inseguono Milan e Lazio | CLASSIFICA

23 Ottobre 2022 22:53

Il Napoli batte la Roma e conferma il primo posto, inseguono Milan e Lazio, Inter e Juventus provano a risalire: i risultati dell’11ª Giornata di Serie A e la nuova classifica

Undicesima giornata di Serie A, come undici sono le vittorie consecutive del Napoli in stagione fra campionato e Champions League. Continua il grande stato di forma degli azzurri che escono dall’Olimpico di Roma con 3 punti importantissimi raccolti contro una Roma tosta e arcigna. Mourinho era riuscito limitato i ragazzi di Spalletti per 80 minuti, chiudendo anche con le cattive Kvaratskhelia, affidandosi a un ottimo Rui Patricio nelle poche occasioni in cui la difesa ha concesso qualche occasione ai partenopei. Al primo errore della retroguardia capitolina però, Osimhen ha chiuso il diagonale che è valso 3 punti pesanti.

Napoli primo e solitario in vetta a +2 sul Milan vittorioso per 4-1 sul Monza. Si ferma l’Atalanta, sconfitta 0-2 in casa da un’ottima Lazio che la raggiunge in classifica al terzo posto in coabitazione. L’Inter vittoriosa in un rocambolesco 3-4 sulla Fiorentina e la Juventus che venerdì ha spazzato via l’Empoli con un netto 4-0 sfruttano i ko di Roma e Udinese (contro il Torino) per accorciare in classifica e fiutare il sorpasso che porterebbe in zona Europa.

Risultati 11ª Giornata Serie A

Venerdì 21 ottobre

Ore 20:45

Juventus-Empoli 4-0 (8’ Kean, 56’ McKennie, 82’ 90’+4 Rabiot)

Sabato 22 ottobre

Ore 15:00

Salernitana-Spezia 1-0 (48’ Mazzocchi)

Ore 18:00

Milan-Monza 4-1 (16’, 41’ Diaz, 65’ Origi, 70’ Ranocchia, 84’ Leao)

Ore 20:45

Fiorentina-Inter 3-4 (2’ Barella, 15’ 73’ rig. Lautaro Martinez, 33’ rig. Cabral, 60’ Ikone, 90’ Jovic, 90’+4 Mkhitaryan)

Domenica 23 ottobre

Ore 12:30

Udinese-Torino 1-2 (14’ Aina, 26’ Deulofeu, 69’ Pellegri)

Ore 15:00

Bologna-Lecce 2-0 (13’ rig. Arnautovic, 35’ Ferguson)

Ore 18:00

Atalanta-Lazio 0-2 (10’ Zaccagni, 52’ Felipe Anderson)

Ore 20:45

Roma-Napoli 0-1 (81’ Osimhen)

Lunedì 24 ottobre

Ore 18:30

Cremonese-Sampdoria

Ore 20:45

Sassuolo-Verona

Classifica Serie A