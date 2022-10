Risultati 10ª Giornata Serie A, Napoli e Milan avanti di misura: risalgono Inter e Juventus | CLASSIFICA

16 Ottobre 2022 22:51

Il Napoli batte 3-2 il Bologna e resta primo, il Milan risponde battendo a fatica 1-2 il Verona. Successi per Atalanta, Inter e Juventus: i risultati e la classifica della Serie A

Dalla “Fatal Verona” alla “Tonal Verona”. Cambia la storia del Milan che scaccia i fantasmi del passato e trova 3 punti pesanti, sofferti, grazie a Sandro Tonali che, come nella corsa scudetto dell’anno scorso, sbroglia una gara complicatissima. Un autogol apre le danze al Bentegodi con Veloso che beffa il proprio portiere. Poco dopo lo stesso fa Gabbia spiazzando Tatarusanu su un gol assegnato però a Gunter. Il Verona di Bocchetti, subentrato a Cioffi, prende coraggio e si fa pericolo centrando una traversa con Piccoli, il Milan soffre i ritmi alti, con la stanchezza della Champions nelle gambe e la mente un po’ annebbiata.

L’entrata di Rebic e Origi serve a dare una scossa, non solo in termini di dinamismo ma anche in termini di pericolosità offensiva: è proprio Rebic, infatti, a servire l’assist che Tonali, in percussione, trasforma in un gol che vale tre punti pesantissimi. Il Milan resta in scia dell’Atalanta, vittoriosa ieri 2-1 contro il Sassuolo, ma soprattutto della capolista Napoli che supera 3-2 il Bologna in una gara ostica, decisa dal rientrante (e subentrante) Osimhen.

Il pareggio fra Lazio e Udinese può favorire la Roma, impegnata domani sul campo della Sampdoria. Fuori dall’Europa continua la rincorsa di Juventus e Inter che raccolgono tre punti rispettivamente contro Torino e Salernitana.

Risultati 10ª Giornata di Serie A

Sabato 15 ottobre

Ore 15:00

Empoli-Monza 1-0 (11’ Haas)

Ore 18:00

Torino-Juventus 0-1 (74’ Vlahovic)

Ore 20:45

Atalanta-Sassuolo 2-1 (41’ Kyriakopoulos, 45’+1 Pasalic, 46’ Lookman)

Domenica 16 ottobre

Ore 12:00

Inter-Salernitana 2-0 (14’ Lautaro, 58’ Barella)

Ore 15:00

Lazio-Udinese 0-0

Spezia-Cremonese 2-2 (2’ Dessers, 19’ Nzola, 22’ Holm, 52’ Pickel)

Ore 18:00

Napoli-Bologna 3-2 (41’ Zikzee, 45’Juan Jesus, 49’ Lozano, 51’ Barrow, 69’ Osimhen)

Ore 20:45

Verona-Milan 1-2 (9’ aut. Veloso, 19’ Gunter, 81’ Tonali)

Classifica Serie A