Il Rinascimento nello Stretto grazie alle opere di Gagini: “in antichità Reggio e Messina erano gemelle”

14 Ottobre 2022 18:55

L’obiettivo del convegno è quello di far conoscere, attraverso i restauri di Antonello Gagini sulle sculture calabresi, la cultura rinascimentale tra Calabria e Sicilia

Questo pomeriggio, a Reggio Calabria, presso la Sala Perri di Palazzo Alvaro, si è tenuta la prima delle due sessioni del convegno: I Gagini di Bissone e la scultura del rinascimento tra Sicilia e Calabria, organizzato dalla Soprintendenza ABAP per la città di Reggio Calabria e Vibo Valentia, in collaborazione con la Soprintendenza dei Beni culturali di Catania, l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e la delegazione FAI di Reggio Calabria. L’obiettivo è quello di far conoscere, attraverso i restauri di Antonello Gagini sulle sculture calabresi, la cultura rinascimentale nello Stretto.

“E’ un’idea che abbiamo ripreso da qualche anno – rivela a StrettoWeb il soprintendente Fabrizio Sudano – un legame che si fa sempre più stretto e unito. Non possiamo non considerare che Reggio e Messina nell’antichità erano due città gemelle e non dobbiamo dimenticarlo, facendo sì che le due realtà si avvicinino. Tutte e due le Regioni abbiamo da imparare a vicenda”. Ai nostri microfoni anche l’intervento di Dina Porpiglia, Capodelegazione FAI, che “patrocina il Convegno organizzato dalle Sovrintendenze di Reggio Calabria e Catania. E’ un evento importante perché segna un percorso di condivisione – afferma – collegato dalle opere di Rinascimento di Calabria e Sicilia. In Calabria l’epoca rinascimentale ha avuto periodi d’oro”. A corredo dell’articolo tutte le immagini e qui di seguito le due video-interviste complete.