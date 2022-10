Giustizia, Renzi: “se il Centro/Destra farà buona riforma la voteremo”

12 Ottobre 2022 20:36

Giustizia, Renzi: “se la destra farà una riforma come quella Cartabia non la voto”

“Se la destra farà una riforma come quella Cartabia non la voto. Quella riforma è stata vissuta come liberazione solo perchè Bonafede se ne è andato, in realtà sono stati moltiplicati i posti del Csm ma non è diminuito il potere delle correnti, anzi. Se invece fanno una riforma per cui i magistrati che sbagliano pagano e va avanti chi è bravo non chi è iscritto alle correnti io la voto“. E’ quanto afferma Matteo Renzi nel corso della presentazione del libro di Claudio Cerasa “Le catene della destra”.

“Anche sulla giustizia li metteremo alla prova. Faremo un’opposizione laica, sui contenuti. La Meloni ci ha fatto opposizione con temi personali sui social e sulle piazze, noi saremo corretti, ma duri”, conclude Renzi.