Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, strade trasformate in discariche

10 Ottobre 2022 15:36

Reggio Calabria, rifiuti abbandonati in strada e degrado in città

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione relativamente alla situazione di degrado in cui versa la città di Reggio Calabria. Il lettore afferma indignato: “vorrei non dovermi più coprire gli occhi in un futuro… non ci sono molte parole da dire, viviamo in un continuo degrado in questa città. Questa è la Fiumara tra Ravagnese e San Gregorio, ma come questa ahimè ce ne sono tante, troppe anzi tutte… Vorrei ringraziare i “cittadini” e l’amministrazione che permette tutto questo a discapito dei veri CITTADINI ONESTI, vorrei ringraziarvi per aver trasformato la città delle 7 fiumare alla città delle 7 discariche!”