Rifiuti a Messina, ottenuti 53 milioni dal Pnrr. Musolino: “grande risultato”

3 Ottobre 2022 12:01

Messina ha ottenuto ufficialmente 53 milioni di euro dal Pnrr per la realizzazione degli impianti a Mili e Monforte e per l’ampiamento della discarica di Pace

“È con grande orgoglio che stamattina ho potuto comunicare che il lavoro svolto come Presidente della SRR ha portato a raccogliere importanti frutti: il progetto per la realizzazione dell’impianto di trattamento dell’umido, interamente redatto con risorse del Comune e della stessa SRR, è stato approvato dalla commissione ministeriale per il finanziamento con i fondi del PNRR per l’intero importo richiesto!”. E’ quanto afferma tramite i propri canali social ufficiali Dafne Musolino, eletta in parlamento dopo le ultime elezioni con la lista ‘Sud chiama Nord, De Luca sindaco d’Italia’. “I cittadini siciliani residenti nel collegio Messina-Enna – prosegue l’assessore comunale della Giunta Basile – mi hanno eletto Senatore della Repubblica affidandomi un mandato che mi impegno ad onorare con senso di responsabilità e sacrificio, gli stessi che ho profuso in tutto ciò che ho fatto finora anche come Presidente della SRR Messina Area Metropolitana!”.

Sul fronte rifiuti, infatti, Messina ha ottenuto ufficialmente 53 milioni di euro dal Pnrr per la realizzazione o il miglioramento di tre impianti: quelli in cui viene gestito l’umido a Mili e Monforte, l’ampiamento della discarica di Pace. “La realizzazione dell’impianto di Mili è stata una battaglia sulla quale mi sono concentrata sia come Assessore alle Politiche ambientali che come Presidente della SRR – afferma Musolino – , lottando spesso contro le pastoie della burocrazia regionale, che a parole dichiarava di essere pronta a finanziare la realizzazione dell’impianto, ma nei fatti non emetteva alcun provvedimento di finanziamento. Per questa ragione, non appena sono stati pubblicati i bandi per il PNRR, ho proposto al CdA di presentare i progetti per la realizzazione degli impianti e l’ampliamento ed efficientamento di quelli esistenti, ottenendo un via libera che mi ha consentito di indirizzare il lavoro degli uffici e dei tecnici verso l’obiettivo prefissato: rendere Messina e tutto l’ambito autonomi dal punto di vista della gestione dei rifiuti, arrivando al c.d. Ciclo zero rifiuti!”.

“La scorsa settimana mi sono dimessa dalla carica di Presidente della SRR in quanto incompatibile con la carica di Senatore della Repubblica. Ma il mio impegno per il territorio è rafforzato ancora di più dalla consapevolezza che gli elettori mi hanno affidato la più grande responsabilità, quella di rappresentare Messina e la Sicilia nel Parlamento nazionale e fare ripartire la nostra economia, difendere i nostri diritti e promuovere il nostro territorio”, ha così concluso Dafne Musolino.