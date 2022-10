Palpeggia in diretta il sedere di Jessica Morlacchi: Memo Remigi licenziato dalla Rai | VIDEO

27 Ottobre 2022 18:02

I due seppur non inquadrati in primo piano, si trovavano dietro la conduttrice. Immediata la solidarietà di dirigenti e responsabili verso la Morlacchi, a partire proprio dalla Bortone

Memo Remigi non fa più parte del programma “Oggi è un altro giorno” su Rai 1. L’azienda ha infatti licenziato in tronco l’84enne, come recita la seguente nota: “A seguito di un comportamento in violazione del Codice Etico dell’Azienda la Direzione Day Time aveva già deciso lo scorso sabato 22 ottobre la sospensione delle presenze nella trasmissione che è stata comunicata all’interessato. La Commissione stabile per il Codice Etico dell’Azienda ha confermato la violazione delle norme”.

Qual è il comportamento in questione? A lanciare l’indiscrezione era stata Dagospia, poi la voce ha trovato conferma dalle parole della conduttrice del programma Serena Bortone: “Remigi non è qui perché si è reso responsabile di un fatto che non può essere tollerato”. In buona sostanza, nell’episodio di venerdì scorso, Remigi ha fatto scivolare le mani sul fondoschiena di Jessica Morlacchi, voce de “I Gazzosa”. Quei pochi secondi non sono passati inosservati alla diretta tv. I due, infatti, seppur non inquadrati in primo piano, si trovavano dietro la stessa conduttrice. Immediata la solidarietà di dirigenti e responsabili verso la Morlacchi, a partire proprio dalla Bortone: “una molestia”, hanno tuonato i telespettatori sui social dove le immagini sono state postate al rallentatore da alcuni utenti facendo esplodere il caso. Il video, tra l’altro, è stato mandato in onda ieri su Striscia la notizia. Come si può vedere dal video qui di seguito, la mano di Remigi è scivolata sul fondoschiena della Morlacchi, che lo ha bloccato dandogli uno schiaffetto sulla mano e rimettendogliela a posto.