Reggio Calabria: voragini, fogna e immondizia. Il triste spettacolo a cui assistono gli studenti di Architettura

26 Ottobre 2022 10:52

Il triste spettacolo a cui assistono gli studenti da tre anni è questo: “fosse, voragini, spazzatura, perdita di acqua e fogna, sporcizia, uno schifo che degrada una zona così popolata per lo studio e la formazione”

Un luogo di cultura e formazione, tra i simboli di Reggio Calabria, contrapposto al peggior degrado possibile ed esistente. E’ questa la situazione venutasi a creare (anzi presente ormai da un po’) nella snodo centrale di collegamento per le Facoltà Digies e Architettura, strada quotidianamente frequentata da migliaia di studenti. A segnalarcela è un lettore, che allega con “con foto il disastro che esiste in quella strada, snodo centrale di collegamento per le Facoltà Digies e Architettura, giornalmente frequentata e percorsa da migliaia di studenti e che da ben 3 anni è sempre in queste condizioni che peggiorano col passare del tempo”.

Il triste spettacolo a cui assistono gli studenti da tre anni è questo: “fosse, voragini, spazzatura, perdita di acqua e fogna, sporcizia, uno schifo che degrada una zona così popolata per lo studio e la formazione”, aggiunge il lettore. A corredo dell’articolo tutte le immagini.