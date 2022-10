Reggio Calabria: la strada di fronte la Camera di Commercio intitolata al primo Presidente Salvatore Rognetta

24 Ottobre 2022 12:06

Reggio Calabria, l’iniziativa rientra tra le celebrazioni per il 160esimo anniversario dalla fondazione dell’Ente camerale reggino

È stata inaugurata la via intitolata a Salvatore Rognetta, primo presidente della Camera di Commercio reggina, Ente che, proprio in questi giorni festeggia i 160 anni della sua fondazione. Il sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti, e l’assessore alle Attività produttive, Angela Martino, insieme al sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, hanno dapprima preso parte alla cerimonia organizzata dalla Camera di Commercio, con il presidente Ninni Tramontana che ha consegnato delle targhe al merito a 12 aziende del territorio, e successivamente hanno partecipato all’intitolazione della via a Rognetta, un lembo di strada che unisce le vie Campanella e Torrione, proprio di fronte la sede dell’ente camerale.

“Salvatore Rognetta – ha commentato il sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti – storico imprenditore della nostra città e grande visionario, già 160 anni fa è stato precursore di tante necessità per quella che, un tempo, era la nostra provincia ed oggi è città metropolitana. A lui, infatti, si deve l’impegno, nel 1962, davanti agli enti di governo sollecitati a costruire il porto di Reggio Calabria. A distanza di 160 anni, l’importante infrastruttura cittadina è ancora al centro di un fitto programma di rilancio che interessa, necessariamente, l’intero territorio. La scelta di dedicargli una via – ha spiegato – condivisa con la Camera di Commercio, ci sembrava doverosa perché testimonia e riconosce gli sforzi di chi si è speso tanto per la nostra città”.