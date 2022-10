4 Ottobre 2022 19:25

Reggio Calabria, venerdì riunione presso la sede di Confesercenti: “le imprese sono in difficoltà a causa del caro bollette e non solo”

“Venerdì alle ore 15:00, presso la sede di Confesercenti Reggio Calabria, è indetta una riunione, aperta non solo agli associati ma a tutti gli imprenditori che vorranno partecipare, in cui discuteremo della situazione attuale e delle eventuali azioni da intraprendere per far risaltare le criticità e le difficoltà che le imprese stanno vivendo in questo difficilissimo momento per il caro bollette e non solo”, è quanto comunica il presidente Claudio Aloisio.

“Chi avrà difficoltà a venire in presenza potrà collegarsi da remoto tramite link che invieremo su specifica richiesta”, conclude Aloisio.