Reggio Calabria, il presidente Vecchio: “sì al Ponte, è un’infrastruttura fondamentale” | VIDEO

18 Ottobre 2022 16:34

Il presidente di Confindustria Reggio Calabria punta forte su Ponte, rigassificatore e Aeroporto dello Stretto

Il Presidente di Confindustria Reggio Calabria, Domenico Vecchio, nel suo intervento all’Assemblea di Unindustria che si è svolta presso il Museo Archeologico Nazionale alla presenza, tra gli altri, di Carlo Bonomi e Roberto Occhiuto, ha elogiato il lavoro del Governatore: “sta tentando di portare avanti il brand Calabria con politiche attente al territorio”.

“L’energia? L’Italia non deve essere subalterna a nessuno ma deve portare avanti un lavoro per risolvere le criticità. Nodo che Francia e Germania fanno da soli, mettendo in secondo piano le politiche europee”, rimarca Vecchio. “Le infrastrutture sono fondamentali per lo sviluppo della Regione: il Porto di Gioia Tauro sta andando bene ed è centrale nel Mediterraneo. Il rigassificatore? Va fatto e darebbe posti di lavoro mentre il Ponte sullo Stretto è fondamentale sia per i trasporti e sia come attrazione turistica. Non ci dimentichiamo dell’Aeroporto dello Stretto: se ci puntiamo con forza sarà utilissimo“, conclude Vecchio.