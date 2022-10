Reggio Calabria, Telethon cerca volontari per la campagna “Cuori di cioccolato” | INFO e DETTAGLI

4 Ottobre 2022 11:56

Il Natale si avvicina e, come ogni anno, Fondazione Telethon distribuirà i Cuori di cioccolato anche a Reggio Calabria. Per fare un dono speciale è possibile partecipare attivamente come volontario nelle giornate di domenica 11, sabato 17, e domenica 18 dicembre

Il Natale si avvicina e Fondazione Telethon sarà presente nelle piazze italiane con la distribuzione dei Cuori di cioccolato. Anche quest’anno sarà possibile partecipare alla grande catena di solidarietà che attraversa l’Italia e fare un dono speciale, partecipando attivamente come volontario, per contribuire a migliorare la vita delle persone con una malattia genetica rara. Far parte della grande rete di volontari Telethon significa entrare in un gruppo appassionato e determinato, che attraverso le proprie azioni dona speranze, terapie e futuro a tutti i bambini e alle famiglie che ogni giorno affrontano con coraggio le difficoltà imposte dalla malattia.

I tradizionali banchetti saranno presenti domenica 11, sabato 17 e domenica 18 dicembre. La partecipazione ha diverse modalità: sarà possibile donare alcune ore, una o più giornate, fino ad organizzare un banchetto. Un’ulteriore opportunità è distribuire il Cuore di cioccolato tra amici, parenti e colleghi, in modalità libera, richiedendo il kit dedicato.

Per informarsi e scegliere la modalità di partecipazione è possibile compilare il form all’indirizzo http://www.telethon.it/partecipa/volontari/diventa-un-volontario/ oppure contattare il numero 06440151 – tasto 2.