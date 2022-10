Reggio Calabria: al palaLumaka la presentazione dello “sponsor per scelta” del Lumaka Mini&Basket

28 Ottobre 2022 19:00

Reggio Calabria, Lumaka Mini&Basket: “il Bergamotto, “sponsor per scelta” del nostro Minibasket si presenta ai nostri miniatleti con il competente sostegno del Prof. Pasquale Amato”

Martedì 1 novembre alle 16.30, al palaLumaka, verrà presentato lo “sponsor per scelta” che campeggerà per questa stagione sui completini degli miniatleti del Lumaka Mini&Basket. “Il Bergamotto, “sponsor per scelta” del nostro Minibasket – c’è scritto in una nota- si presenta ai nostri miniatleti con il competente sostegno del Prof. Pasquale Amato, illustre storico, appassionato sostenitore del territorio e presidente del “Comitato per il Bergamotto di Reggio Calabria”. Grazie alla Sua presenza spiegheremo ai miniatleti e alle loro famiglie il significato di questa iniziativa e del logo sulle nostre maglie”.

La Lumaka ha, più volte, ribadito l’attenzione “ad un minibasket for life, un modo di fare, di essere, che va ben oltre il rettangolo di gioco, proprio per questo andremo alla scoperta di una ricchezza unica della nostra terra che esalti il nostro senso di appartenenza, valore indispensabile per chi sceglie di praticare uno sport di squadra. Ad impreziosire ulteriormente questo evento avremo un’altra eccellenza tutta reggina: Cesare Gelato che regalerà ai presenti una dolce sorpresa”.