Reggio Calabria, smarrito un telecomando con chiave Ford | DETTAGLI

4 Ottobre 2022 12:20

Reggio Calabria, la segnalazione di un cittadino che chiede aiuto per ritrovare un telecomando con chiave Ford smarrito in centro

Un cittadino di Reggio Calabria ha inviato a StrettoWeb una segnalazione per la nuova rubrica “Oggetti smarriti”, chiedendoci di lanciare un appello per ritrovare il telecomando con chiave Ford che ha smarrito in via De Nava. Il lettore si complimenta per l’idea avuta dalla redazione di StrettoWeb per la rubrica di pubblica utilità “oggetti smarriti” che ha come obiettivo quello di aiutare tutti coloro che smarriscono oggetti con l’ambizioso obiettivo di ritrovarli. Chiunque dovesse trovare questo telecomando con chiave Ford, può contattare il proprietario al numero 3281272992.