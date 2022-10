4 Ottobre 2022 12:38

Reggio Calabria, la segnalazione di una cittadina che chiede aiuto per ritrovare orecchino smarrito a piazza Carmine

Una cittadina di Reggio Calabria ha inviato a StrettoWeb una segnalazione per la nuova rubrica “Oggetti smarriti”, chiedendoci di lanciare un appello per ritrovare un orecchino in argento a forma di cerchio smarrito domenica 2 ottobre nella zona di Piazza Carmine. Chiunque dovesse trovare l’orecchino può contattare la proprietaria al numero 3407322352.