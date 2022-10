Reggio Calabria, dal 7 al 9 ottobre il secondo Trofeo di traina d’altura

7 Ottobre 2022 18:47

Dal 7 al 9 ottobre si svolgerà il secondo Trofeo di traina d’altura, valido per la qualificazione al Campionato Italiano FIPSAS 2023

Il 7-8-9 ottobre si svolgerà il secondo Trofeo di traina d’altura valido per la qualificazione al Campionato Italiano FIPSAS 2023. Un evento di portata nazionale che vede coinvolte 50 imbarcazioni e 200 uomini di equipaggio. Alle imbarcazioni già presenti nei porti del litorale reggino si aggiungeranno altre provenienti dalla Sicilia, dalla vicina Roccella e da diversi porti della Calabria. Le barche partecipanti saranno ospitate presso la darsena del porto di Reggio Calabria e presso il Porto delle Grazie di Roccella Ionica. Lo start, che si preannuncia oltremodo suggestivo, stante anche il numero dei partecipanti, sarà dato nelle giornate di sabato e domenica mattina.

Le imbarcazioni si raduneranno dinanzi l’Arena dello Stretto, in attesa che il presidente dell’Associazione, Roberto Malara, dia il via. La gara si svolgerà in due giornate e i premi saranno molteplici per un valore di € 20.000,00. L’ASD CH-69 non si limita ad organizzare questa manifestazione ma sta svolgendo in modo continuativo attività divulgativa al fine di consentire ai più giovani di conoscere lo sport della pesca nelle sue varie forme: dalla traina d’altura al drafting, dal tonno rosso al bolentino di profondità e traina col vivo.

L’Associazione annovera tra gli iscritti dei veri e propri esperti e ha stretto sinergie con altre realtà operanti sul territorio come Sport e Salute che parteciperà con il Segretario Regionale dott. Walter Melacrino, saranno altresì presenti i rappresentanti FIPSAS ed il Presidente Provinciale Dott. Domenico Frattima.

Al contempo l’ASD-CH 69 continua a portare avanti un ulteriore obiettivo che è quello dell’apertura del porto di Saline Joniche, che non solo rappresenta una realtà fruibile dalla marineria jonica, ma anche un ottimo ricovero per pescatori sportivi e dipartisti, ma soprattutto stante la distanza, eccessiva, tra Reggio e Roccella farne anche un porto-rifugio e chi va per mare sa quanto può essere necessario avere un riparo da onde e vento.