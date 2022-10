Reggio Calabria, scuola di San Sperato inaugurata e ancora chiusa: “promesse mai mantenute, siamo stanchi dei soliti annunci, questa amministrazione ha fallito”

15 Ottobre 2022 10:06

Reggio Calabria, la nota di un gruppo di genitori degli alunni frequentanti la scuola dell’Infanzia e Primaria del plesso San Sperato

“I lavori sono stati ultimati da tantissimo tempo, ma duole constatare come ci troviamo di fronte ad un’amministrazione comunale silente ed incapace di dare risposte”. Sono queste le parole di un gruppo di genitori degli alunni frequentanti la scuola dell’Infanzia e Primaria del plesso San Sperato.

“AVETE FALLITO SU TUTTI I FRONTI! Rilevato che, contrariamente a quanto comunicato per le vie brevi ed agli annunci fatti nei mesi precedenti e per ultimo in data 1 ottobre dai rappresentanti del comune (consegna dei locali entro 10 giorni), la nuova struttura destinata ad ospitare la Scuola Primaria di San Sperato non è ancora nella disponibilità dell’Istituzione Scolastica, i genitori informano che, in assenza di immediata apertura si vedranno costretti a sospendere la frequenza alle lezioni dei propri figli, invitando gli organi di stampa a rilevare quanto evidenziato e divulgare lo stato di disagio dell’utenza. Siamo stanchi di essere presi in giro, abbiamo ricevuto solo promesse, adesso basta, il tempo è’ scaduto” concludono.