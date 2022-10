Reggio Calabria, 10 anni fa lo scioglimento del comune: “la Sinistra ha affossato la città” | VIDEO

9 Ottobre 2022 17:11

Reggio Calabria, 10 anni fa lo scioglimento del comune. Video di Reggio Futura: “la Sinistra ha affossato la città pur di governare”

10 anni fa, il 9 ottobre 2012, il Governo dichiarò sciolto il Consiglio Comunale di Reggio Calabria e decaduta la Giunta che lo presiedeva adducendo la motivazione di “contiguità mafiosa”. Le polemiche furono furiose e continuano anche oggi con vari botta e risposta tra gli esponenti del Centro/Destra e del Centro/Sinistra. Poco fa, sul profilo facebook di Reggio Futura, è stato condiviso un video in cui si esprime il disappunto per quanto successo 10 anni fa e “l’incoerenza della sinistra che ha affossato la città pur di governare. Oggi si dimostrano per quello che sono: politici attaccati al potere e Reggio è tornata indietro di 20 anni”.

Nella parte finale del video, le immagini del degrado, dei cumuli dell’immondizia e il tapis roulant chiuso. Da menzionare anche il pensiero del “comunista doc” Piero Sansonetti: “a Reggio c’è stato un colpo di Stato”.