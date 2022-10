Reggio Calabria, rottura vetromattone in via Paolo Pellicano. L’appello: “pericoloso per i bambini”

7 Ottobre 2022 12:11

Rottura del vetromattone nel marciapiede di via Paolo Pellicano: un cittadino indignato segnala il pericolo presente, in particolar modo per i più piccoli

Marciapiede a scacchiera: non una trovata artistica, ma l’ultimo episodio di degrado in pieno centro a Reggio Calabria. Un cittadino indignato ha segnalato alla redazione di StrettoWeb la situazione in cui versa il marciapiede di via Paolo Pellicano, ad angolo con via Sacca e via Gennaro Musella. Il vetromattone presente sulla sede stradale riservata ai pedoni presenta diverse parti logore, altre invece sono andate completamente distrutte e hanno lasciato il posto a veri e propri buchi.

Il nostro lettore evidenzia come a poco più di un centinaio di metri sia presente la scuola principe di Piemonte, dunque la zona sia ampiamente percorsa dai più piccoli. “Mi rivolgo a voi per risolvere il problema prima che qualcuno ci lasci le penne, soprattutto i nostri bambini“, l’appello conclusivo.