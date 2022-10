4 Ottobre 2022 17:22

Reggio Calabria, rinvenuto dopo qualche ora dalla segnalazione l’orecchino smarrito a piazza Carmine

Secondo ritrovamento di un oggetto smarrito, dopo il mazzo di chiavi dell’altro giorno, grazie alla nuova rubrica “oggetti smarriti” di StrettoWeb. Questa mattina l’ appello di una cittadina di Reggio Calabria per ritrovare un orecchino in argento perso nella zona di Piazza Carmine, poco fa la proprietaria ha comunicato il rinvenimento dell’oggetto: “grazie infinite e complimenti per questa nuova utilissima rubrica”.