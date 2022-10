Reggio Calabria, al via i lavori di rimozione dei silos per il nuovo progetto del Porto | FOTO E VIDEO

18 Ottobre 2022 17:01

Reggio Calabria, i silos vengono rimossi perchè non rientrano con il nuovo layout del porto

Come già annunciato nei mesi scorsi, sono iniziate le operazioni di rimozione dei silos per il cemento, di proprietà della “Cementi dello Stretto”, presenti all’interno del Porto di Reggio Calabria. L’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto sta lavorando per cambiare il volto al porto di Reggio con una serie di interventi sia di riqualificazione delle aree che di realizzazione di nuove opere in un quadro di assetto complessivo, che valorizzi gli spazi e li renda più funzionali alle attività di gestione dei passeggeri, che è stato delineato sia negli strumenti di programmazione infrastrutturale dell’Ente che nell’accordo sullo sviluppo del porto sottoscritto nel mese di maggio 2021 con il Comune di Reggio Calabria.

Tra questi lavori di riqualificazione c’è appunto la rimozione dei silos che non rientrano con il nuovo layout del porto oltre che sono ritenuti inutili in quanto da anni non vengono più utilizzati per il loro scopo. Sono in corso in questi giorni le operazioni di rimozione ed è stato allestito un cantiere, appositamente organizzato per consentire lo smontaggio di tutti gli impianti in totale sicurezza sia per gli operatori che per gli utenti del porto, che comporta modifiche all’attuale viabilità portuale con alcune restrizioni e limitazioni di utilizzo di alcune aree. Tutte le attività sono state pianificate di concerto con il Comune di Reggio Calabria e con la Capitaneria di Porto.