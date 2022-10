Reggio Calabria: revocati gli arresti domiciliari all’ex senatore Marco Siclari

28 Ottobre 2022 17:42

Reggio Calabria, annullata l’ordinanza impugnata e disposta l’immediata liberazione dell’ex senatore Siclari Marco

Il Tribunale della Libertà, in persona del presidente Antonio Francesco Genovese – relatore- e dei giudici Ambra Albano e Flavia Cocimano, sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse dell’ex Senatore Marco Siclari, avverso l’ordinanza con cui il Gip del Tribunale di Reggio Calabria in data 2 febbraio 2020 ha applicato la misura cautelare della custodia domiciliare, eseguita il 19 ottobre 2022 su espressa richiesta della Procura Generale della Repubblica presso la Corre d’Appello di Reggio Calabria, in accoglimento dell’istanza di riesame proposta dagli Avvocati Franco Coppi, sostituto processuale Vincenzo Cristian Siclari, e Gianluca Togniozzi, ha annullato l’ordinanza impugnata ed ha disposto l’immediata liberazione dell’ex senatore Siclari Marco.