Reggio Calabria, Residenza Artistica “Lo stato d’assedio” di Albert Camus: candidature al percorso formativo entro il 2 novembre

27 Ottobre 2022 19:11

Iniziativa di alta formazione nel settore teatrale promossa da Globo Teatro Festival dal 19 al 27 novembre

A Reggio Calabria parte un’importante iniziativa volta all’Alta Formazione nel settore del teatro. Il Globo Teatro Festival, infatti, indice una call per attrici e attori professionisti finalizzata alla partecipazione a titolo gratuito alla Residenza Artistica “Lo stato d’assedio” di Albert Camus. Il percorso formativo, rivolto a professionisti senza limiti di età, prevede una performance finale e sarà curato da Matteo Tarasco, uno dei registi più rilevanti del panorama nazionale e internazionale. La realizzazione si svolgerà al Parco Ecolandia di Reggio Calabria dal 19 al 27 novembre 2022 (ogni giorno dalle 10:30 alle 18:30).

Le candidature per la preselezione devono contenere una lettera motivazionale corredata da foto e Curriculum Vitae ed essere inviate entro e non oltre il 2 novembre a globoworkshop@gmail.com. Sarà data priorità alle attrici e agli attori residenti nelle aree metropolitane di Reggio Calabria e Messina. Le attrici e gli attori preselezionati da Matteo Tarasco saranno invitati a realizzare un video provino (self-tape) su materiali drammaturgici che verranno forniti preliminarmente per la selezione finale.