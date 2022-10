Reggio Calabria: modifiche al regolamento street food | DETTAGLI

7 Ottobre 2022 17:14

Reggio Calabria: modifiche al regolamento street food. La maggioranza soddisfatta: “occasione in più per commercianti, cittadini e turisti”

“L’approvazione delle modifiche al regolamento per il commercio sul suolo pubblico è una novità positiva per il nostro territorio. Esprimiamo piena soddisfazione per l’aggiornamento di un riferimento regolamentare che costituisce un’ulteriore occasione per i nostri commercianti. Un regolamento che ha recepito peraltro gli emendamenti presentati sia dalla maggioranza che dalla minoranza, con una prova di maturità da parte dell’aula che va senza dubbio sottolineata”. Così in una nota la maggioranza consiliare a Palazzo San Giorgio.

“Ringraziamo quindi la sesta commissione Attività Produttive, presieduta dal Consigliere Carmelo Versace, e naturalmente i due Assessori Irene Calabrò e Angela Martino, succedutesi alla guida del settore, per aver contribuito ad aggiornare il regolamento, attraverso un attento lavoro di analisi, prevedendo l’apertura al centro storico per tutti coloro che fanno commercio itinerante, con la sola esclusione dell’area tra via Zerbi, via Roma e via Vittorio Emanuele, prevedendo però la possibilità di effettuarlo solo a determinate attività, che saranno preventivamente autorizzate a seguito di avviso pubblico, e che rispondono a determinati requisiti per dimensioni del mezzo, tipologia di alimenti e rispetto della qualità ambientale”.

“Una bella novità quindi – conclude la nota – che segna una ulteriore opportunità per il commercio itinerante sul nostro territorio, offrendo un’occasione in più per gli operatori commerciali, ma anche per cittadini e turisti che in questo modo vedono aumentare l’offerta ricettiva anche per le vie del centro storico”.