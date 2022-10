Reggio Calabria: approvato il regolamento per l’esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, la soddisfazione di Filomena Iatì

Oggi, in consiglio comunale , tra i vari punti all’ordine del giorno, è stato trattato quello relativo all’approvazione del regolamento per l’esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, votato favorevolmente da tutte le forze politiche, almeno da quelle presenti al momento del voto. “Quest’oggi – rimarca l’ex consigliere comunale– si è concluso un iter avviato ed approfondito quando sedevo tra i banchi dell’opposizione di Palazzo San Giorgio. È stato svolto per mesi un bel lavoro nella VI commissione permanente consiliare, presieduta dal consigliere comunale e sindaco f.f. della Città Metropolitana Carmelo Versace. Sono state dedicate diverse sedute a questa importante tematica, durante le quali i componenti della stessa commissione hanno lavorato seriamente al fine di poter concretizzare una proposta che rappresenta un risultato positivo per la città. Sono felice di avere avuto la possibilità di apportare il mio contributo nella convinzione, ora come allora, che l’opposizione deve essere intransigente, dura ma anche propositiva“, evidenza.